97. Gazi Koşusu'nda kazanan belli oldu!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 97'ncisi Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli pistte 22 tay arasından kazanan ise Mehmet Kaya'nın jokeyliğini yaptığı Urfa Aslanı oldu.

Sahibine 5 milyon lira kazandırdı

Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunun ödülü de 5 milyon lira oldu. Bu yılki birincilik ikramiyesinin 5 milyon lira olduğu duyurulurken ikinciye 2, üçüncüye 1 milyon lira ödenecek. Dördüncüye 500 bin, beşinciye de 250 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk beşe giren safkanların kazanacağı toplam ikramiye 8 milyon 750 bin lira oldu.