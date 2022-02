94'üncü Oscar Ödülleri'nin adayları açıklandı: 12 dalda listeye damga vurdu

Jane Campion'ın yönettiği The Power of the Dog 12 dalda adaylıkla listede öne çıktı. Onu 10 dalda aday gösterilen Dune izledi.

AYNI FİLMDEN AYNI DALDA İKİ ADAY

Bu yıl bir filmde oynayan iki oyuncu da aynı anda ödüle aday oldu. The Power of the Dog'da rol alan Jesse Plemons ile aynı filmde yer alan Kode Smit McPhee en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterildi. Aynı filmdeki performanslarıyla Benedict Cumberbatch en iyi erkek oyuncu, Kirsten Dunst da yardımcı kadın oyuncu dalında aday oldu. The Power of the Dog , Jane Campion'a da en iyi yönetmen dalında adaylık getirdi.

İşte 94'üncü Oscar Ödülleri'nin adayları:

En iyi film