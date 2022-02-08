94'üncü Oscar Ödülleri'nin adayları açıklandı: 12 dalda listeye damga vurdu
Bu yıl 94'üncü kez verilecek olan Oscar ödüllerinin adayları açıklandı. Adayları Leslie Jordan ve Tracee Ellis Ross açıkladı. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ödüller 27 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
Jane Campion'ın yönettiği The Power of the Dog 12 dalda adaylıkla listede öne çıktı. Onu 10 dalda aday gösterilen Dune izledi.
AYNI FİLMDEN AYNI DALDA İKİ ADAY
Bu yıl bir filmde oynayan iki oyuncu da aynı anda ödüle aday oldu. The Power of the Dog'da rol alan Jesse Plemons ile aynı filmde yer alan Kode Smit McPhee en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterildi. Aynı filmdeki performanslarıyla Benedict Cumberbatch en iyi erkek oyuncu, Kirsten Dunst da yardımcı kadın oyuncu dalında aday oldu. The Power of the Dog , Jane Campion'a da en iyi yönetmen dalında adaylık getirdi.
İşte 94'üncü Oscar Ödülleri'nin adayları:
En iyi film
Belfast
CODA
Don’t Look Up
Drive My Car
Dune
King Richard
Licorice Pizza
Nightmare Alley
The Power of the Dog
West Side Story
En iyi yönetmen
Kenneth Branagh - Belfast
Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza
Jane Campion - The Power of the Dog
Ryûsuke Hamaguchi - Drive My Car
Steven Spielberg - West Side Story
En iyi kadın oyuncu
Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye
Olivia Colman - The Lost Daughter
Penélope Cruz - Parallel Mothers
Nicole Kidman - Being the Ricardos
Kristen Stewart - Spencer
En iyi erkek oyuncu