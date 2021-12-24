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93 yaşındaki Japon oyuncu dede asfaltı ağlatıyor

Japon YouTuber Olivin Corp 93 yaşındaki dedesinin araba yarışı oynarken videolarını yayınladı.

Japon YouTuber Olivin Corp 93 yaşındaki dedesinin araba yarışı oynarken videolarını yayınladı.

1960'larda Tokyo'da taksi şoförü olarak çalışan ve daha sonra  20 yıl damperli kamyon şoförü olarak hayatına devam eden dedenin Forza 7 arab ayrışı oynarkenk görüntüleri viral oldu.

Oyunda gençliğinde sahip olduğu birinci nesil Mazda RX-7'yi kullanan Olivin Corp'un dedesi 7 yıl önce ehliyetini gönüllü olarak teslim etti ve yaşı nedeniyle yedi yıl önce araba kullanmayı bıraktı. 

Arabalara kullanmaya olan tutkusunu artık, dijital ekrandaki pistlerde gideriyor.

Kaynak: Soranews

olivin corp

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