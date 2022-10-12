91 yaşındaki model güzelliğiyle büyülüyor!
Dünyanın en yaşlı modeli ünvanına sahip olan 91 yaşındaki Amerikalı model Carmen Dell'Orefice, verdiği pozlarla görenleri şaşkına çeviriyor.
91 yaşındaki Amerikalı model Carmen Dell'Orefice, bir derginin çekimleri için yatağa uzanıp çırılçıplak poz verdi. Kimse ünlü ismin 91 yaşında olduğuna inanamadı.
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Carmen Dell'Orefice'nin ilk olarak 16 yaşında modelliğe başladı ve o günden bu yana birçok alanda modellik yaptığı öğrenildi.
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Ünlü isim şu anda ise 91 yaşında olmasına rağmen modelliğe devam ederek, dünyanın en yaşlı modeli olma unvanını elinde bulunduruyor.
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İlk olarak 16 yaşında Vogue dergisinin kapağında yer alan Dell’Orefice, Target, Rolex ve Sephora gibi büyük markaların kampanyalarında rol aldı ve Harper’s Bazaar ile Vanity Fair gibi dergiler için poz verdi.
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