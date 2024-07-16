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90 bin camide selalar okundu

15 Temmuz direnişinin 8'inci yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanındaki 90 bin camide selalar okundu.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla yurt genelinde yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

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