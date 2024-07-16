90 bin camide selalar okundu

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla yurt genelinde yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Milletin Zaferi #15Temmuz’un 8. yılında Türkiye’deki tüm camilerden sela okunuyor. https://t.co/W3lbNFhJ01 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 15, 2024