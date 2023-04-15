9 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfek patladı! Hayatını kaybetti!
İzmir'in Torbalı ilçesinde oynadığı tüfeğin patlaması sonucu başından yaralanan 9 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İzmir'de 9 yaşındaki çocuk oynadığı tüfeğin patlaması sonucu hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı kırsal Dağkızılca Mahallesi'nde ailesi iftar hazırlığı yaptığı sırada evin duvarında asılı bulunan dolu av tüfeğiyle oynayan Çınar Güven Süer (9), tetiğe bastı.
Başından vurularak ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Torbalı Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Çocuğun tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği, babasının ifadesine başvurulduğu öğrenildi.
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