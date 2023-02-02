9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!

Hollanda Başkonsolosluğu'nun ardından Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere Başkonsolosluğu da kapatıldı. Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, bugün de güvenlik gerekçesiyle halka kapalı olacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bu duruma yönelik bir açıklama yaptı ve 'Türkiye'ye karşı psikolojik bir harp yürütülmektedir.' diyerek 15 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 5'inin tutuklandığını açıkladı.

Yeni bir psikolojik harp

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de bazı büyükelçiliklerin ve konsoloslukların güvenlik gerekçesiyle geçici süreyle kapatılmasına ilişkin, "60 milyon turist hedefimizi koyduğumuz bir günde, 51 milyon turistin geldiğini, 46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde Türkiye’de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır" dedi.