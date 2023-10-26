9 Arap ülkesinden Gazze bildirisi!
9 Arap ülkesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Gazze Şeridi’nde derhal ateşkes ilan etmeye çağırdı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman, Katar, Kuveyt, Mısır ve Fas, ortak bildiri yayınladı.
Dokuz Arap ülkesinin dışişleri bakanları ortak bildiride, BM Güvenlik Konseyi'ni Gazze Şeridi’nde derhal ateşkes ilan etmeye çağırdı.
Ortak bildiride, İsrail'in Gazze'deki sivilleri öldürdüğü belirtilerek, "meşru müdafaanın uluslararası hukukun ihlalini ve meşru hakların kasıtlı olarak göz ardı edilmesini haklı çıkarmadığı" ifade edildi.
Bildiride, İsrail’in Filistinlileri yerinden etmesi ve "toplu şekilde cezalandırılması” kınandı.
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