87. Büyük Atatürk Koşusu 25 Aralık'ta düzenlenecek!

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk'ün 27 Aralık'ta Ankara'ya gelişi nedeniyle düzenlenen koşu, son yıllarda Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayıp, Ankara Garı'nda sona eriyordu.

Yarış Dikmen-Kızılay-Ulus parkurunda yapılacak ve eski valilik binası önünde sona erecek.

Bu yıl 87'ncisi düzenlenecek Büyük Atatürk Koşusu, 25 Aralık Pazar günü saat 14:05'te başlayacak.

Yarışma günü sporcuları Dikmen Keklik Pınarı çıkış alanına götürecek araçlar Ulus Atatürk Spor Salonu önünden saat 12:00’da kademeli olarak hareket edecektir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, yarışı iki gün öne çektiklerini belirterek, "Böylece pazar günü trafik yoğunluğunun az olduğu saatlerde koşumuzu gerçekleştireceğiz. Hem eski parkuruna dönecek organizasyon hem de Ankaralılar atletlerle yarış boyunca bütünleşmiş olacak." ifadelerini kullandı.

87. Büyük Atatürk Koşusu'na katılım için kaydınızı buradan yaptırabilirsiniz. Kayıtlar 21 Aralık 2022 Saat 17:00'a kadar yapılabilecek.