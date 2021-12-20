81 ilde eş zamanlı 'Zehir-2' operasyonu
81 ilde sahte içki üreticilerine yönelik Zehir-2 operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 563 adreste eş zamanlı arama yapılırken, haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı.
Yurt genelinde 10 Aralık'tan bu yana 14 şehirde, 54 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bir operasyon daha başlatıldı.
Zehir-2 Operasyonu kapsamında 563 adreste eş zamanlı arama yapılırken, haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı
Daha önce yapılan “ZEHİR” ve bugün başlatılan “ZEHİR-2” operasyonlarında yaklaşık 1000 adreste arama yapılırken, 100 den fazla şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekipleri, kaçak/sahte alkollü içkinin üretimi ve tüketicilere ulaştırılmasını önlemek amacıyla operasyonlarına aralıksız devam ediyor.
Merdiven altı olarak tabir edilen, uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen ve zehirlenme olaylarına sebebiyet veren sahte/kaçak alkollü içki ile mücadele çalışmaları kapsamında KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 2021 yılı içerisinde başta ‘ZEHİR’ ve ‘ALKOL’ kod adlı operasyonlar olmak üzere birçok operasyon gerçekleştirildi.
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