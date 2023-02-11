80 bin vatandaş için geçici konteyner kentler kuruluyor!

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep’te, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken depremzedelerin acil barınma ihtiyacı için ilçe ve beldelerde çadır kentler kurulmaya başlandı. AFAD, kentin merkezinde bulunan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nin yanı sıra İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde toplamda 11 noktada kurduğu çadır kentlere 17 bin 27 adet çadır yerleştirdi.

Ekiplerin yoğun çaba harcadığı kentte, depremzedeler için çadır kentlerin yanı sıra Gaziantep’te altyapısı hazır alanlarda, öncelikle Şahinbey, Şehitkamil, İslahiye, Nizip ve Nurdağı’nda şuana kadar 1522 konteyner kurulurken, konteyner sayısı 15 bine çıkarılacaktır.

Bu arada kurulacak yeni yaşam alanlarıyla ilgili de alt yapı çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.