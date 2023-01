80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu!

Bu yıl 80'inci düzenlenen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu.

Emmy Ödüllü komedyen Jerrod Carmichael'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede televizyon ve film dünyasının enleri seçildi. Game of Thrones evreninde geçen devam dizisi House of Dragon’ın En İyi Drama dizisi ödülünü aldığı gecede Abbott Elementary En İyi Komedi/Müzikal dizisi ödülünün sahibi oldu.

Efsanevi yönetmen Steven Spielberg’in imzasını taşıyan Fabelmanlar Drama dalında En İyi Film seçilirken Colin Farrell’a En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazandıran The Banshees of Inisherin filmi Komedi/Müzikal dalında En İyi film seçildi.

İşte 2022 Altın Küre Ödülleri'ni kazanan diziler ve filmler...

SİNEMA

En İyi Film (Müzikal veya Komedi)

The Banshees of Inisherin

En İyi Film (Dram)

The Fabelmans

Yabancı Dilde En İyi Film

Argentina, 1985 (Arjantin)

En İyi Animasyon Filmi

Guillermo del Toro’s Pinocchio

En İyi Senaryo

Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

En İyi Yönetmen

Steven Spielberg, The Fabelmans

En İyi Şarkı

Naatu Naatu, Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (“RRR”)

En Özgün Film Müziği

Justin Hurwitz, Babylon

En İyi Aktör (Dram)

Austin Butler, Elvis

En İyi Aktris (Dram)

Cate Blanchett, Tár

En İyi Aktör (Müzikal veya Komedi)

Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

En İyi Aktris (Müzikal veya Komedi)

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

TELEVİZYON

En İyi Dizi (Dram)

House of the Dragon

En İyi Dizi (Komedi)

Abbott Elementary

En İyi Mini Dizi veya Televizyon Filmi

The White Lotus: Sicily

En İyi Aktör (Müzikal veya Komedi)

Jeremy Allen White, The Bear

En İyi Aktris (Müzikal veya Komedi)

Quinta Brunson, Abbott Elementary

En İyi Aktör (Dram)

Kevin Costner, Yellowstone

En İyi Aktris (Dram)

Zendaya, Euphoria

En İyi Aktör (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi)

Evan Peters, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

En İyi Aktris (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi)

Amanda Seyfried, The Dropout

Müzikal-Komedi veya Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Julia Garner, Ozark

Müzikal-Komedi veya Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Tyler James Williams, Abbott Elementary

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi)

Jennifer Coolidge, The White Lotus

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi)

Paul Walter Hauser, Black Bird