8 yıldır aranan Şerafettin Dadaş yakalandı!
15 Haziran 2015'te Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ün pusu kurdurularak öldürülmesi talimatını veren ve 8 yıldır aranan firari Şerafettin Dadaş, Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.
15 Haziran 2015'te Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ün pusu kurdurularak öldürülmesi talimatını veren ve 8 yıldır aranan firari Şerafettin Dadaş, Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.
Zanlının yakalandığı adreste silah ve mühimmat ele geçirildi.
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