AjansHaber.com.tr Gündem 8 yıl hapis cezası bulunan PKK’lı kadın yakalandı

8 yıl hapis cezası bulunan PKK’lı kadın terörist yakalandı

İzmir’in Urla ilçesinde, silahlı terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan 8 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan firari kadın terörist, polis ekiplerince yakalanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Urla ilçesindeki Zafer Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerinde yaptıkları çalışmalar neticesinde cadde üzerinde M.A. (59) isimli kadının kullanmış olduğunu tespit ettikleri aracı durdurdu.

Durdurulan araçta yakalanan ve hakkında silahlı terör örgütü PKK üyesi olmaktan 8 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan M.A. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Sosyal medya toplumsal barışı tehdit ediyor
Dizi setinde kalp krizi geçiren Kemal Kuruçay
Tarkan'dan dudak uçuklatan reklam anlaşması
Muş'ta terör operasyonunda bir kişi tutuklandı
Süt fiyatlandırılmasında yeni dönem pazartesi
Rotary’den anlamlı etkinlik
Erdoğan Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu