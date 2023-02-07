8 güreşçi daha enkazdan çıkartıldı!

Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan güreşçilerden şu ana kadar 8'inin kurtarıldığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altında kalan güreşçilerimiz için kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar kurtarılan güreşçi sayımız 8'e ulaşmıştır." denildi.

Milli güreşçi Taha Akgül, dün yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır… Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah'ım sen yardım et yarabbi!" ifadelerini kullanmıştı.