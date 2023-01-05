8 bin kişi ölüm nedenini merak ediyor

Enoch Şehri Polis Departmanına göre, evin içinde üç yetişkin ve beş çocuğun cesetlerinin bulduğunu açıkladılar.

Enoch Şehri Müdürü Rob Dotson, "Olayın neden olduğunu bilmiyoruz. Polisin evdeki soruşturmasına devam ediyor. Elimizden gelen tüm ayrıntıları gözden geçireceğiz ve açığa çıkarabilecekleri tüm bilgileri kullanıma sunacağız."

Dotson ayrıca "Şu anda halka yönelik bir tehdit olduğuna veya kaçak bir şüpheli olduğuna inanmıyoruz. Bu soruşturma hala aktif ve daha sonra daha fazla bilgi verilecek" dedi.

Utah Valisi Spencer Cox, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bölgedeki "anlamsız şiddetten" etkilenen herkesin yanında olduklarını vurgulayarak, "Lütfen Enoch topluluğuna dualarınızda yer verin." ifadesini kullandı.