7,7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi

Geçtiğimiz yıl uyuşturucu başta olmak üzere, tütün ve tütün mamulleri, alkollü içecekler, akaryakıt, elektronik eşya gibi ürünleri yasa dışı yollarla üreten ve ülkeye sokmak isteyenlere karşı çok sayıda operasyon yapıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince, 2021 yılında kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Uyuşturucuya geçit verilmedi

2021 yılı boyunca, başta kokain, eroin, likit eroin, metamfetamin ve kaptagon cinsi uyuşturucu maddelerin yurda girişi engellenerek büyük başarılara imza atıldı. Toplamda 10,8 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca, 3,7 milyon paket sigara ile; kaçak sigara üretiminde kullanılan 26,1 milyon adet makarona el konuldu. Toplam 52,7 bin litre alkollü içki ile 1.778 ton akaryakıt ele geçirildi.