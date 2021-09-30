750 Bin TL Karşılığında Müzeye İçi Boş Çerçeveler Gönderip Kaçtı
Kunsten Modern Müzesi, Jens Haaning adındaki bir sanatçıyla 540 bin Danimarka kronu (750 bin TL) değerinde bir sanat eseri için anlaşma imzaladı. Haaning, bu kadar büyük bir ücret karşılığında müzeye sadece içi boş bir tablo teslim etti. Yaptığı eserin(!) adını da "Parayı al ve kaç" adını koydu.
Kunsten Modern Müzesi'nin sanatçıdan istediği sanat eseri, bir Danimarkalı ve Avustralyalının yıllık gelirini gösteren bir çalışmanın yeniden düzenlenmiş haliydi. Anlaşmanın imzalanmasından kısa bir süre sonra Haaning, müzeye sadece iki cam çerçeveden oluşan bir enstalasyon gönderdi.
Esere "kendi yorumunu kattığını" belirten Haaning, 750 bin dolar karşılığında yaptığı bu eserin adını "Parayı al ve kaç" koyduğunu ve bu işteki asıl sanatın müzenin parasını almak olduğunu dile getirdi.
Danimarkalı sanatçı Haaning, içi boş çerçevelere kendi yorumunu kattığını ve bu sanat eserinin isminin "Parayı al ve kaç" olduğunu belirterek, "Sanat olan şey, paralarını almam" ifadelerini kullandı.
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