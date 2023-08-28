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 74 yaşındaki kadın kocası tarafından öldürüldü

Adana'da 76 yaşındaki adam, tartıştığı 74 yaşındaki karısını sırtından vurarak öldürdü. Olayın ardından yaşlı adam polise teslim oldu.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde A.S. (76), henüz belirlenemeyen nedenle eşi Naile S. (74) ile tartıştı.

Karısına tabancayla ateş eden A.S, polis merkezine giderek teslim oldu.

Çiftin yaşadığı ikamete sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, Naile S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Adresteki incelemenin ardından cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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