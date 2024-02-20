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73 ilde silah operasyonu: Bin 131 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-12' operasyonlarında, bin 131 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-12' operasyonlarında, bin 131 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

 

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