72 yaşındaki kadının ilginç hikayesi! Dinleyenleri hayran bıraktı!

Çocuklardan bir türlü kendisine fırsat gelmediğini belirten Taşoğlu, şöyle devam etti:

"Çocuklarımın yuvalarını kurduktan sonra 'Bana sıra geldi.' dedim. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğün açtığı kursa geldim. Allah bin kere razı olsun Esra hocamdan, çok yardımcı oldu ve okuma yazmayı öğrendim. Okuma yazma bilmemenin zorluklarını anlatamam. Bir dolmuşa bile binmek istediğinde 2 harfini okuyana kadar dolmuş geçiyor. Sonra başka dolmuşu durduruyorum, 'Abla okuma yazman yok mu, binmeyecektin niye durdurdun?' diyor. Hastaneye gidiyorsun, orada ismin yazıyor bilemiyorsun. Markete gidiyorsun fiyatları bilemiyorsun. Eve faturalar geliyor okuyamıyorsun."