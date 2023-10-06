72 ülkenin katılacağı 'IAC2026' o ilimizde olacak!

Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmalarını taçlandıracak Uluslararası Uzay Konferansı Türkiye'de gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Dünyadaki en büyük uzay konferansı Uluslararası Uzay Konferansı IAC2026’nın seçme süreci tamamladı, kazanan Antalya’mız oldu" ifadesini kullandı.

"Kazanan Antalya oldu"

Bakan Kacır'ın açıklaması şöyle:

"Dünyadaki en büyük uzay konferansı Uluslararası Uzay Konferansı #IAC2026’nın seçme süreci tamamladı, kazanan #Antalya’mız oldu.

70’den fazla ülkeden 10 binden fazla katılımcıyla bu etkinlik, Türkiye’de şimdiye kazar düzenlenmiş en büyük uluslararası bilimsel organizasyon olacak.

#MilliUzayProgramı’yla adım adım gerçekleştirmekte olduğumuz projeler, tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam edecek.

"72 üye ülkenin katılacağı dünyanın en büyük uzay konferansına ev sahipliği yapacak"

Uzayda milli çıkarların korunmasına odaklanan Türkiye, Milli Uzay Programı'nda belirlediği hedefleri gerçekleştirmenin yanı sıra yeni adımlarla adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Uzay ve havacılık sektörü, Türkiye'ye kazandıracağı ekonomik faydanın yanında televizyon yayıncılığı, internet, telefon hizmetleri, optik ve radar görev yüklerine sahip uzay araçlarıyla yeryüzünün hassas bir şekilde izlenmesi, navigasyon uydularıyla akıllı ulaşım uygulamaları, şehircilik, tarım gibi alanlarda birçok hizmetin sağlanmasını mümkün hale getirerek katma değer oluşturuyor.

Yıl sonuna kadar uzaya çıkacaklar

Türkiye'nin milli çıkarlarının uzayda da gözetilmesi doğrultusunda en önemli adımlardan biri 13 Aralık 2018'de atılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan politikalar doğrultusunda Milli Uzay Programı hazırlamak, uygulamak ve işbirlikleri arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere TUA kurulmuştu. Ardından 2021'de 10 yıllık Milli Uzay Programı tanıtıldı.

Programda yer alan 10 hedeften biri olan "Bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi" noktasında bu yıl Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever Türkiye'nin ilk uzay yolcuları olarak belirlendi. Alper Gezeravcı'nın yıl sonuna kadar uzaya gönderilmesi planlanıyor.