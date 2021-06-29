700 milyon LinkedIn kullanıcısının bilgilerinin sızdırıldığı iddia edildi

Hindistan merkezli Gadgets360 internet sitesi, LinkedIn kullanıcılarının neredeyse yüzde 92'sinin kişisel bilgilerinin çalındığı iddiasını gündeme getirdi.

Haberde, 756 milyon üyesi bulunan platformu hedef alan bir siber korsanın, 700 milyon kullanıcının telefon numaraları, adresleri ve tahmini maaşları dahil bir dizi bilgiyi ele geçirdiği belirtildi.

Söz konusu kullanıcıların bilgilerinin yasa dışı platformlarda satışa çıkarıldığı, 1 milyon kullanıcının bilgilerinin ise “örnek” olarak yayımlandığı bilgisi paylaşıldı.

LinkedIn'den yapılan açıklamada ise konunun halihazırda araştırıldığı, üyelerin gizliliğinin temini için çalışmaların sürekli olarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Sızıntının bir "LinkedIn sızıntısı" olmadığına dikkat çekildi.