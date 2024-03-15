700 kilo at ve eşek eti ele geçirildi: Sucuk yapacaklardı!
Sakarya’da jandarmanın düzenlediği operasyonda 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden C.D.'nin (20) daha önce evcil hayvanı kasten öldürme suçundan kaydı olduğu belirtildi.
Adana’da kesimi yapılan at ve eşek etlerinin sucuk yapılmak üzere TIR’la İstanbul’a götürüldüğü ihbarını alan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
At ve eşek etinden sucuk yapacaklardı
TIR, Sakarya’nın Hendek ilçesinde durduruldu. Yapılan aramalarda, poşet içinde 700 kilogram kaçak et bulundu. Etlerin at ve eşek eti olduğu tespit edildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin Adana’da kesimi yapılan at ve eşek etlerini İstanbul’da sucuk yaptırdıktan sonra Düzce’de piyasaya sürmeyi planladıkları bildirildi.
Evcil hayvanı kasten öldürme suçundan kaydı var
Şüphelilerden C.D.'nin (20) daha önce evcil hayvanı kasten öldürme suçundan kaydı olduğu belirtildi.
Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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