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7 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçilerin de atanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası 7 ülkeye yeni Büyükelçiler atandı.

Akra Büyükelçiliğine Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Güngör,

Tahran Büyükelçiliğine Hicabi Kırlangıç,

Luanda Büyükelçiliğine Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici,

Addis Ababa Büyükelçiliğine Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcısı Berk Baran,

Lizbon Büyükelçiliğine Enformasyon Genel Müdürü Murat Karagöz,

Astana Büyükelçiliğine Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Kapucu,

Londra Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Osman Koray Ertaş atandı.

Öte yandan Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem Gülsün Ergün Ulueren, Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Luanda Büyükelçisi Alp Ay, Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, Lizbon Büyükelçisi Lale Ülker ve Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın merkeze alındı.

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