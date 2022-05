7 ülkeden 50 girişimci "Take Off Bakü"de yatırımcılarla buluştu

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da öğrencilerin geliştirdiği projelerin yer aldığı birçok yarışma olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'teki Take Off Girişim Zirvesi Bakü'de girişimcilerin geliştirdikleri projelerin startupa dönüşmesi için ortam yaratıldığını dile getiren Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Biz burada startupları, mentorleri, kurumsal firmaları ve yatırımcıları bir araya getiriyoruz. Proje yazarsınız ama onların ticarileşmesi ve uygulanabilmesi için biraz daha işe dönüşmesi gerekiyor. Öğrenciler projelerini prototipledikten sonra startupa dönüşmeye çok yakın oluyorlar. Burada geldiklerinde aslında bir mentorle görüşüp o iş fikirlerini, iş modellerini geliştirebilirler. Yatırımcılarla buluşup yatırım alabilirler. Kurumsal firmalarla burada buluşup belki de ilk müşterilerini elde edebilirler."

"Azerbaycan'daki startuplar çok başarılı"

Bayraktar, bu yıl Take Off Zirvesi'nin ilk defa Bakü'de gerçekleştirildiğinin altını çizerek, bundan önceki yıllarda etkinliğin İstanbul'da yapıldığını ve şehrin girişimcilik ekosistemine katkıda bulunduklarını anlattı.

Bakü'deki girişimcilere de bir şeyler katmak istediklerine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu sene burada 35 Azerbaycan startupına yer verdik. 15 de yeni farklı ülkeden startup bulunuyor. Azerbaycan'daki startuplar gerçekten çok başarılı ve bu ortamdan çok memnunlar. Çünkü buradaki girişimcilik ekosisteminde şu anda gelişmekte olan bir ekosistem. Türkiye ve farklı ülkelerden yatırımcılar ve kurumsal firmaları buraya davet ettik ki aslında buradaki girişimcilerin girişimcilik anlamında vizyonlarına katkıda bulunmak istedik."

Bayraktar, Take Off Bakü için yaklaşık 300 başvuru aldıklarını bildirerek, eleme yaparak prototipi olan girişimcilere öncelik verdiklerini anlattı. Bayraktar, Bakü'den başarı hikayesi çıkacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Take Off'un TEKNOFEST ile paralel olan girişimlere yer verdiğini belirten Bayraktar, yapay zeka, otonom teknolojiler, enerji, çevre, finans ve eğitim teknolojileri geliştiren startupların önceliklendirildiğini vurguladı.

Take Off zirvelerinde öne çıkan başarı öyküleri

Bayraktar, 2019'de finalist olan startupın şu an ABD'ye ihracat yapan bir kadın girişimci olarak işletmesini yönettiğine işaret ederek, 2018'de Lübnanlı bir girişimcinin de şirketini İstanbul'a taşıdığını ve orada yaşadığını anlattı.

Ekim ayında İstanbul'da da Take Off Zirvesi düzenleneceğini belirten Bayraktar, farklı ülkelerde de aynı etkinliğin gerçekleştirilebileceğini söyledi. Bayraktar, bugüne kadar Take Off etkinliğine 550 girişimciyi davet ettiklerini sözlerine ekledi.