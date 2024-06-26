7 terörist daha etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyi Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Mehmetçik, PKK'lı teröristleri temizlemeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröristleri hendeklere gömmeye devam ettiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.
Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/mWLsZxp7SG
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