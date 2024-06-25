7 terörist daha etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.