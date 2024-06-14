7 Temmuz öncesi otomobillerde indirim rüzgarı başladı!
7 Temmuz 2024 itibariyle Türkiye’de sıfır otomobil satışında yeni güvenlik donanımlarının zorunlu hale gelecek olmasından dolayı markalar ellerinde ki araç stoklarını eritmek için araba fiyatlarında indirime gitti. İşte, markaların indirimli otomobil fiyat listesi...
7 Temmuz 2024 itibariyle Türkiye’de sıfır otomobil satışında yeni güvenlik donanımları zorunlu hale geliyor. Güvenlik tedbirleri ve teknolojileri olmayan araçlar artık ülkemizde satılamayacak. Bu durum ise markaların ellerindeki araç stoklarını eritmek için otomobil fiyatlarında indirime gitmelerine sebep oldu.
Hem satışlardaki bu düşüşün etkisi hem de Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Avrupa Mutabakatı ile, sıfır kilometre araçlarda güvenlik tedbirleri ve teknolojileri olmayan araçların artık ülkemizde satılamayacak olması kampanyaları artırdı. Markalar ellerindeki stokları eritmek için Haziran ayında büyük indirimler ve kampanyalar sunuyor.
Bazıları nakit indirimi bazıları ise takas ve düşük faizli kredi imkanı sunuyor. İşte marka marka tüm Haziran ayı kampanyaları...
SKODA
Fabia modeli için 1.200.900 TL'den başlayan fiyatlar ve 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunuluyor.