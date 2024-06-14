7 Temmuz öncesi otomobillerde indirim rüzgarı başladı!

Hem satışlardaki bu düşüşün etkisi hem de Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Avrupa Mutabakatı ile, sıfır kilometre araçlarda güvenlik tedbirleri ve teknolojileri olmayan araçların artık ülkemizde satılamayacak olması kampanyaları artırdı. Markalar ellerindeki stokları eritmek için Haziran ayında büyük indirimler ve kampanyalar sunuyor.