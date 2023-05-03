7. sınıf öğrencisi okulda silahlı saldırı düzenledi! 9 ölü!
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 7. sınıf öğrencisinin, okulda düzenlediği silahlı saldırıda 8'i çocuk 9 kişi öldü.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisinin, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere ateş açtığı kaydedildi.
Sırbistan'da 7. sınıf öğrencisinin okulda düzenlediği silahlı saldırıda 8'i çocuk 9 kişi öldü.
Açıklamada, saldırıyı babasına ait silahla düzenlediği düşünülen çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.
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