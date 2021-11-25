7 saatlik başbakan!

İsveç tarihinin ilk kadın başbakanı olma başarısını gösteren Andersson, parlamentoda güven oyu alarak göreve başlamasından 7 saat sonra istifa etti.

Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, koalisyon hükümetinin ortağı Yeşiller Partisi'nin, sağ partilerin hazırladığı bütçeyi meclisten geçirmesi üzerine hükümetten çekildiğini duyurdu.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Per Bolund, yaptığı açıklamada, "Sağ partilerin yaptığı bütçe ile ülkeyi yönetmek istemiyoruz ve bu yüzden hükümetten çekilmeyi seçtik." ifadelerini kullandı.

Eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven, 4 Kasım'da Sosyal Demokrat Parti liderliğini bıraktığını açıklamış ve yeni hükümet kurması için Maliye Bakanı Magdalena Andersson'u önermişti.

İsveç parlamentosunda bu sabah güvenoyu alan Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, ülkenin ilk kadın başbakanı olmuştu.