7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.
Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/LuRinGylJZ
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