7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.



Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!#MSB pic.twitter.com/mGRuvyUM0W — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2022