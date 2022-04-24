7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam eriyoruz!



Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/SqqWSy1Ljq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 24, 2022