7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Mehmetçik, teröristleri vurmaya devam ediyor.
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 7 PKK'lı terörist daha yok edildi.
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
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