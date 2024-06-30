7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Mehmetçik, teröristleri vurmaya devam ediyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 7 PKK'lı terörist daha yok edildi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.