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7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Dün bölgede bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmalarda Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit olmuştu.

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