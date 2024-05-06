AjansHaber.com.tr Gündem 7 PKK'lı terörist daha yok edildi!

7 PKK'lı terörist daha yok edildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edildiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı!
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni tasarruf tedbirleri!
Türksat 6A için ay-yıldızlı logo belirlendi
4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı!
Özel ile Kılıçdaroğlu Ahlatlıbel’de buluştu
Eski İYİ Partili isim yeni parti kuruyor!
Polise saldıran 12 şüpheli adliyeye sevk edildi