7 ilde operasyon: Çok sayıda tutuklu var!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van'da gerçekleştirilen 'Kalkan-11' operasyonlarında 123 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Operasyonlara tam gaz devam eden güvenlik güçlerimiz 123 göçmen kaçakçısını daha yakalamayı başardı.
Bunlardan 50'si tutuklandı.
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van’da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-11” Operasyonunda 123 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı.
Organizatörlerden;
50'si tutuklandı, 22’si hakkında adli kontrol kararı verildi, 25’inin adli işlemleri ise devam ediyor.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz.
Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlar sonucu;
Suçta kullanıldığı tespit edilen 19 araca el konuldu.
Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadelemiz Azim ve Kararlılıkla Sürdürülecektir."
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