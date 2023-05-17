6'lı masa toplantısı sona erdi! Açıklama yok...
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının CHP Genel Merkez binasında gerçekleştirdikleri toplantı sona erdi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
3 saat sürdü
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.
Toplantıda, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur seçim stratejisi ve kampanya çalışmalarının görüşüldüğü öğrenildi.
Açıklama yapılmadı
Toplantının ardından Akşener, Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu ve Uysal, araçlarıyla otoparktan çıkarak CHP'den ayrıldı.
Seçim sonuçları ve 2'inci turda izlenecek seçim politikalarının değerlendirildiği toplantının ardından açıklama yapılmadı.
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