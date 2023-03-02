6'lı masa Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplandı

Cumhur ittifakının ardından Millet ittifakı da Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere Saadet Partisi Genel merkezinde bir araya geldi. Millet ittifakını oluşturan 6 partinin liderleri, 14 mayıs tarihinde yapılacağı açıklanan seçimde Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere bir araya geldi. Ancak, aday ismi YSK'nın seçim tarihini resmen açıklamasından sonra duyurulacak.

Millet ittifakında açıkca söylenmese de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'na Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Deva partisi destek veriyor. Gelecek Partisi ve İYİ Parti ise "seçilebilecek aday" olsun gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığına soğuk bakıyor.