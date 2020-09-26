689 kişi zorunlu izolasyonda tutuluyor

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimleri sürüyor. Son açıklanan verilere göre bugün (26 Eylül) itibarıyla yurt ve pansiyonlarda, 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutuluyor. Bunların, 689’u izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle zorunlu izolasyona tabi tutulan kişilerden oluşuyor. İzolasyondakilerin 1.359’u ise tarım işçileri gibi geçici nitelikte ikameti nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişilerden oluşuyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 22 Ağustos’ta tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri (İSDEM) hayata geçirilmişti. 22 Ağustos'tan bu yana başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişi ve işletmeler için belirlenen şartların uygulanmasına yönelik kuralların denetimleri aralıksız gerçekleştirildi.

İSDEM'E İHBAR YAĞDI

22 Ağustos - 26 Eylül arasında 5 milyon 958 bin 499 uygulama ve denetim gerçekleştirildi. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması veya 112, 155, 156 acı̇l çağrı numaraları üzerı̇nden vatandaşlarca bı̇ldı̇rı̇len 155 bin 177 ı̇hbarın yüzde 97,9’u kontrol edı̇ldi. Toplamda 6 milyon 110 bin 397 denetı̇m gerçekleştirildi.

22 AĞUSTOS - 26 EYLÜL ARASINDA 29 BİN 692 KİŞİ İZOLASYONU İHLAL ETTİ

Yine 22 Ağustos - 26 Eylül arasında izolasyona yönelik gerçekleştirilen 4 milyon 600 bin 409 denetim faaliyetinde ise izolasyona tabı̇ tutulan 1 milyon 187 bin 3 kişinin 29 bin 692’sinin ı̇zolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi.

378 İŞLETMENİN FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU



69 bin 906 kı̇şı̇ /ı̇şletme uyarıldı, 2'nci ihlal kapsamında 23 bin 553 kı̇şı̇ veya ı̇şletmeye ı̇darı̇ para cezası uygulandı. 3 veya daha fazla ı̇hlal kapsamında 378 ı̇şletmenı̇n faalı̇yetlerı̇ geçı̇cı̇ olarak durduruldu.