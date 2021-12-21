65 yaşındaki adam, kız çocuğuna istismar iddiasıyla tutuklandı
Afyonkarahisar'da 6 yaşındaki kızlarının vücudundaki morluklardan şüphelenen aile, iğrenç bir gerçeği ortaya çıkarırken, 65 yaşındaki komşuları, küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Annesi, 6 yaşındaki kızını banyo yaptırdığı esnada vücudundaki morlukları farketti. Durumdan şüphelenerek küçük kıza ne olduğunu sordu.
Kız çocuğu morlukları ‘M. dede yaptı' deyince, aile jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ailenin evine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki 65 yaşındaki M.A. isimli şahsı gözaltına aldı.
İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen yaşlı adam, cinsel istismar iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kız çocuğu ile annesinin ise devlet koruması altına alındığı bildirildi.
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