62 yıllık Oscar kırmızı halı geleneği bitiyor!
Oscar, bu yıl farklı olacak gibi görünüyor. Sinema için yılın en büyük gecesindeki değişim kırmızı halının renginden başladı. 95. Oscar Ödülleri gecesinde halı şampanya rengi olacak!
Türkiye saatiyle 12 Mart'ı 13 Mart'a bağlayan gece yapılacak olan 2023 Oscar Ödülleri töreni öncesi hazırlıklar başladı.
Törenin sunucusu Jimmy Kimmel, dün yeni halı serilirken basın mensuplarının karşısındaydı.
Sinema için yılın en büyük gecesinde ünlülerin geçeceği ikonik Hollywood Bulvarı'ndaki büyük halı serildi. 1961'den beri kırmızı olan ikonik halının, artık şampanya rengi olduğu görüldü.
Oscar bu yıl da her yıl olduğu gibi, ünlü talk show sunucusu Kimmel'in ev sahipliğinde Hollywood'daki Dolby Theatre'da yapılacak.
Jimmy Kimmel, basına hitap ederken, Will Smith'in geçen yıl Oscar töreninde Chris Rock'a tokat atmasına atıfta bulunarak, "İnsanlar 'Bu yıl herhangi bir sorun olacak mı? Bu yıl herhangi bir şiddet olacak mı?' diye soruyor. Kesinlikle olmamasını umuyoruz. Kırmızı halı yerine şampanya rengi halıda karar kıldık ki kan dökülmeyeceğine dair ne kadar kendimize güvendiğimizi gösterelim" şeklinde espri yaptı.