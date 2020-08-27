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6 yaşındaki kız çocuğunu ezip, kaçtı

Süratli girdiği sokakta 6 yaşındaki kız çocuğunu ezen ve ağır yaralanmasına neden olan sürücü, polis tarafından her yerde aranıyor.

Beyoğlu kaza

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