AjansHaber.com.tr Gündem 6 yaşındaki kız çocuğunu ezip, kaçtı 6 yaşındaki kız çocuğunu ezip, kaçtı Süratli girdiği sokakta 6 yaşındaki kız çocuğunu ezen ve ağır yaralanmasına neden olan sürücü, polis tarafından her yerde aranıyor. 27 Ağustos 2020 15:27 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2020 15:28 Beyoğlu kaza Yorumlar Çok İzlenen Videolar 2 Yaşındaki çocuk üçüncü kattan düştü Arnavutköy'de çıkan hortum kamerada Resmen insanlıktan çıktı İstanbul'da metrobüs yangını Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı!
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