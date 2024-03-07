6 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!

Kolombiya'da korkunç bir olay yaşandı.

6 yaşındaki Maximiliano Tabares isimli çocuk, annesi Sandra Patricia Caro Perez ve erkek arkadaşı Fabian Andres Carmona Ramirez tarafından iki günlük bir ritüel sırasında feci şekilde dövüldü. Daha sonra çift, küçük çocuğu şeytani ritüellere kurban etti.

'Gizli bir altın mezara götüreceğine inandıklarını' söylediler

Kolombiya'daki mahkemede çift, çocuğun ölümünün onları, "gizli bir altın mezara götüreceğine" inandıklarını söyledi.

Maximiliano'nun işkenceye maruz kalan cesedi, Segovia köyündeki gizli bir mezarda bulundu.

Olayı derinleştiren polis ekipleri ortaya çıkanlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Anne ve üvey baba şeytani bir tarikatı yönetiyor

Talihsiz çocuğun annesinin ve üvey babasının, "Vudu bebekleri ve büyü kitapları" kullanarak şeytani bir tarikatı yönettikleri ortaya çıktı.

Polis soruşturması sırasında aralarında Maximiliano'nun büyükannesinin de bulunduğu tarikatla bağlantılı dört kişi daha tutuklandı.

Satanist bir tarikatı yönettiği belirtilen anne ve erkek arkadaşı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.