6 yaşındaki çocuğu sırf Müslüman diye öldürdü!

ABD'nin Chicago eyaletinde 71 yaşındaki adam, 6 yaşındaki çocuğu Filistinli olduğu için 26 defa bıçaklayarak öldürdü. Çocuğun annesini de 12 defa bıçaklayarak yaraladı.

Will County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Joseph M. Czuba'nın cinayeti işleme sebebinin "Çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Hamas çatışması" olduğu belirtildi.

Polisin, ev sahibinin kendisine bıçakla saldırdığını söyleyen bir kadının aramasıyla harekete geçtiği, olay yerine vardıklarında, Czuba’yı evin önünde otururken buldukları belirtildi.

26 defa bıçaklanan 6 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan annesinin durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

Yetkililer, saldırıyla ilgili beyanda bulunmayan Czuba’nın "İsrail-Hamas çatışmasının etkisiyle çocuğu Müslüman olması nedeniyle öldürdüğünün tespit edildiğini" bildirdi.

Czuba birinci derece cinayet, birinci derece cinayete teşebbüs, iki nefret suçu ve ölümcül bir silahla ağırlaştırılmış darp ile suçlanıyor.