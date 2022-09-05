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6 terörist etkisiz hale getirildi!

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi.

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