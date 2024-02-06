6 Şubat depremlerinin 1. yılında "Sessiz Yürüyüş"

Valilik koordinesinde düzenlenen anma etkinliği kapsamında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları, kent protokolü üyeleri, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel ve çok sayıda vatandaş Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi.

Bir grup vatandaş da ellerinde meşale, çiçek ve buhurlarla Vali Ürgen Parkı'ndan Köprübaşı mevkisine kadar yürüdü.

İlk depremin meydana geldiği saat 04.17'de "Sesimi duyan var mı?" diye bağıran vatandaşlar, afette yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

3 semavi dinin temsilcilerinden dua

Anma programı kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Dimitri Doğum, Ermeni cemaatini temsilen Vakıflı Ermeni Cemaati Vakfı Başkanı Cem Çapar, Antakya Katolik Kilisesi papazı Peder Francis Dondu, Protestan cemaatini temsilen papaz Corc Kocamahhul ve Yahudi cemaatini temsilen haham başı Azur Canudioğlu tek tek dua etti.

Sağlık Bakanı Koca, programda yaptığı konuşmada, büyük felaketin üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlattı.

Her yılın 6 Şubat'ında, saatlerin 04.17'yi gösterdiği anların büyük matemin simgesi olacağını kaydeden Koca, depremde yaşamını yitirenleri andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle Hatay'ın ve tüm deprem şehirlerinin yeniden ihya edilmesi için gereken iradenin ortaya koyulduğunu belirten Koca, depremlerden sonra kentten ayrılan 564 bin kişiden 436 bininin Hatay'a döndüğünü bildirdi.

Bakan Koca, 6 Şubat gecesini yaşayan 11 ilde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.