6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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