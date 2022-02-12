6 lider bu akşam bir araya geliyor
Millet İttifakı bileşenlerinden oluşan 6 partinin lideri bugün saat 19:00'da Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel tesislerinde bir araya gelecek.
Güçlendirilmiş parlamenter sistem ana başlığıyla bir araya gelen liderler, Millet İttifakı'nın genişletilmesi gündemini de tartışacak.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının katılacağı görüşme CHP'li Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleştirilecek.
Oturma düzeni tartışmaları ile gündeme gelen görüşmenin yuvarlak masada gerçekleştirileceği öğrenildi.
Yorumlar